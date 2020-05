Pochi utenti sanno che esistono SIM, o meglio numeri di telefono, particolarmente fortunati in grado di far guadagnare al consumatore in suo possesso migliaia di euro. Il mercato sommerso delle cosiddette SIM Top Number è stato scoperto grazie ad un servizio del programma televisivo “Le Iene”, il quale ha effettivamente mostrato al pubblico un mondo che molti di noi ignoravano.

Esistono collezionisti di ogni tipo, da chi vuole acquistare smartphone/cellulari di un’altra epoca, fino ad utenti pronti a spendere anche 8000 euro per l’acquisto di un numero telefonico “particolare” con una sequenza unica nel suo genere. Tutte le compravendite, in genere completate sui principali siti delle aste online, sono perfettamente legali.

Presa consapevolezza della portata del fenomeno, i più importanti operatori telefonici del nostro paese hanno deciso di bandire un’asta su eBay nella quale hanno messo in vendita una serie di numeri rappresentativi; tutto il ricavato è stato devoluto in beneficenza all’Istituto Nazionale nella lotta contro i Tumori. I risultati ottenuti sono riassunti qui sotto.

SIM Top Number: i risultati dell’asta

TIM ha donato il numero 33Y XXXXXXX – venduto al prezzo di 8’600 euro .

ha donato il numero – venduto al prezzo di . TIM ha donato il numero 339 YYXXXXX – venduto al prezzo di 2’210 euro .

ha donato il numero – venduto al prezzo di . Vodafone ha donato il numero 342 XXXXXYY – venduto al prezzo di 1’920 euro.

ha donato il numero venduto al prezzo di Wind ha donato il numero 320 XYZYZYZ – venduto al prezzo di 856 euro .

ha donato il numero – venduto al prezzo di . 3 Italia ha donato il numero 393 XY9XXY9 – venduto al prezzo di 343 euro.

Oltre 600 utenti hanno partecipato all’asta, forte segnale da parte della popolazione, da apprezzare sopratutto per l’essere completamente per beneficenza. Se siete in possesso di numeri simili ai suddetti, potreste davvero guadagnare una piccola fortuna.