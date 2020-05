Google è una delle piattaforme online che offre più servizi agli utenti, il noto motore di ricerca infatti, durante la sua evoluzione infatti, ha iniziato ad implementare numerosissime funzionalità in grado di soddisfare tutti gli utenti e tute le varie necessità.

In aggiunta a servizi top come il browser Chrome e Google Drive, i quali già da soli rivendicano una fetta di utenti cospicua, esistono due piattaforme, Google Trends e Google News, che consentono agli utenti di fruire di tutte le ultime notizie dal mondo in virtù delle tendenze più marcate, vediamo insieme come usarle al meglio.

Google Trends e Google news un’arma in più contro le fake news

Partiamo da Google News, un servizio relativamente recente che viene offerto da Google e permette di consultare una bacheca con una feed piena di notizie provenienti dal paese di origine del lettore, accostate alle notizie di maggiore spessore mondiale.

Questa bacheca offre quindi notizie di ogni tipo e di ogni categoria, dalla cronaca alla scienza, passando per la moda e la tecnologia, in modo tale da poter attrarre un’ampia gamma di utenti.

Le modalità di fruizione di questa bacheca sono due:

Newscast : Consente di ricevere aggiornamenti su determinati argomenti preferiti da qualunque testata giornalistica.

: Consente di ricevere aggiornamenti su determinati argomenti preferiti da qualunque testata giornalistica. Newstand: Offre notizie provenienti invece solo da fonti certificate e autorevoli, eliminando quindi i rischi di incorrere in fake news.

Per quanto riguarda invece Google Trends, questa piattaforma informa riguardo le maggiori tendenze, mostrando ciò che viene maggiormente ricercato sul web, uno strumento utile soprattutto in chiave marketing e pubblicità, magari a chi lavora proprio in questo campo.

Se l’argomento che vi interessa è proprio la tecnologia, vi consigliamo assolutamente questo link, è ciò che fa per voi.