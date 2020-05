L’operatore Tim, secondo le ultime indiscrezioni, continuerà a proporre, anche a fine maggio 2020, alcune delle offerte più richieste degli ultimi mesi. Stiamo parlando delle offerte Operator Attack.

Quest’ultime, vi ricordo che sono dedicate solamente ad alcuni clienti che decidono di passare a Tim da operatori specifici. Per la precisione, le offerte sono la Supreme New, la Steel Pro e la OnLine. Ricordiamoci insieme cosa prevedono.

Tim proroga Supreme New, Steel Pro e OnLine

L’offerta Supreme New prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload a 5.99 euro al mese. L’utente può anche decidere di aggiungere anche l’opzione aggiuntiva Star 20 GB a soli 2 euro in più al mese, contestualmente o successivamente all’attivazione della SIM. Questa offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti TIM che provengono da iliad e da alcuni Operatori Virtuali.

Gli utenti che invece richiedono la portabilità del proprio numero dall’operatore Fastweb, possono decidere di attivare l’offerta Steel Pro. Quest’ultima comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload a 7.99 euro al mese.

Infine, l’operatore offre la OnLine che prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti e 3 Giga di internet in 4G al prezzo di 14.99 euro al mese. L’offerta appena menzionata, è attivabile da tutti i clienti che provengono da Vodafone e WindTre e anche dai nuovi clienti. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.