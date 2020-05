Banche e conti correnti: possono essere chiusi senza il vostro consenso

Ogni utente per tenere al sicuro i suoi risparmi decide ovviamente di aprire un conto corrente all’interno della sua banca di fiducia. Tutto avviene con un accordo preso con le banche, le quali mettono a disposizione tanti mezzi ma soprattutto diverse opportunità per la clientela.

Gli istituti bancari, bisogna ricordarlo, hanno però sempre l’ultima parola e allo stesso tempo maggior voce in capitolo rispetto a chi apre il conto. Le condizioni da rispettare sono ferree e non vanno per nulla violate se non volete incorre in problematiche gravi. Alcuni aspetti vanno tenuti sempre sotto controllo e nel rispetto di tutti i canoni dettati dagli istituti bancari. Le banche italiane possono infatti decidere in maniera autonoma e senza il vostro consenso di chiudere automaticamente il vostro conto. La chiusura in questo caso è detta forzata. Pertanto il vostro profilo economico sarà chiuso definitivamente.

Banche italiane: il conto corrente degli utenti può essere chiuso anche senza il loro consenso

Le linee guida e tutti i principi in merito a quanto espresso qualche riga fa sono stati dettati e confermati dal ministro Siri. Quest’ultimo ha infatti ribadito che tali decisioni sono nel pieno possesso delle banche e il tutto ha trovato ulteriore conferma nel sottosegretario del ministero dell’economia Alessio Mattia Villarosa.

Se avete un conto corrente con un istituto bancario italiano dovete necessariamente rispettare tutte le regole. Nel momento in cui le autorità tributarie ha dette dovessero trovare qualcosa che non va nei conti o magari nelle vostre transazioni, si procederà ad informare la banca. A quel punto, riscontrato un eventuale illecito o qualsiasi altra situazione che vada a contravvenire ai principi imposti, arriverà la chiusura del vostro conto corrente.