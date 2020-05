ho Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, mette a disposizione dei suoi nuovi clienti delle tariffe davvero convenienti che, oltre ad offrire delle eccezionali quantità di minuti ed SMS, permettono di ricevere ogni mese quantità molto alte di Giga di traffico dati; e includono nel prezzo numerosi servizi aggiuntivi. I clienti possono attivare le varie offerte soltanto in base al gestore da cui effettuano il trasferimento del numero. Soltanto alcuni clienti, infatti, possono attivare la promozione ho Mobile da 5,99 euro al mese.

ho Mobile: chi può attivare la promozione con 70 GB e tutto illimitato!

A ottenere la migliore promozione ho Mobile continuano ad essere i clienti che effettuano il trasferimento del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce o uno dei vari operatori virtuali selezionati dal low cost. I clienti in questione hanno a disposizione l’offerta ho. 5.99€, tramite la quale hanno la possibilità di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

La tariffa prevede una spesa di soli 5,99 euro al mese e include anche i seguenti servizi extra:

l’avviso di chiamata

il trasferimento di chiamata

sms ho. chiamato

il servizio di navigazione hotspot

l’app ufficiale

E’ possibile usufruire gratuitamente anche del numero 42121 tramite il quale è possibile conoscere il credito residuo.

L’app ufficiale permette di effettuare il trasferimento del numero e attivare la nuova SIM, ma non solo. I clienti ho Mobile hanno la possibilità di utilizzarla per conoscere lo stato della promozione e i consumi effettuati; e per richiedere il rinnovo anticipato della promozione in caso di esaurimento dei 70 GB di traffico dati.