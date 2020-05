La casa di carta è diventato un fenomeno mondiale. Milioni di telespettatori sono rimasti affascinati dall’organizzazione de “Il Professore” e della sua banda di rivoluzionari. Con l’ultima stagione la suspense ha raggiunto il suo apice con l’uccisione di Nairbobi fortuitamente sopravvissuta ad un attacco delle squadre speciali sul finire del terzo capitolo.

Ma il team di rivoltosi ha ancora molto da dimostrare. Il cast tornerà in onda con due nuove stagioni già in programma. Il registra Alex Pina si prepara a mantenere vigile l’interesse del pubblico con La casa di carta 5 e 6. Quando potremo fare Play?

La casa di carta: le nuove stagioni si faranno, ecco le ultime novità

Lo sviluppo dei nuovi episodi della celebre saga spagnola è in corso. Gli utenti si preparano a prendere nota delle date di uscita su Netflix dopo l’incertezza scatenatasi con il blocco della storyline della quarta stagione.

Le riprese partiranno con un leggero ritardo dovuto al Covid-19 che, come noto, ha segnato una battuta d’arresto non soltanto per questa famosa serie ma per tutta una lista di produzioni tanto attese. La direzione dei lavori si è attenuta alle direttive sanitarie e pertanto i tempi si andranno a dilungare.

Al momento non è stata definita una data di pubblicazione dopo che gli utenti sono rimasti ipnotizzati dalle ultime vicende della squadra. L’ispettore Alicia Sierra, nel frattempo, è riuscita ad individuare il nascondiglio del Professore e tutto fa pensare ad un potenziale accordo mentre molte sono le voci secondo cui il bimbo in grembo all’ispettore potrebbe essere di Berlino, fratello del professore morto prematuramente nel corso della seconda stagione.