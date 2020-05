Vodafone: nuove offerte da 50GB per pochi euro mensili

I clienti che sono rimasti in Vodafone non fanno altro che benedire il gestore per via della qualità che esso offre. Non importa la zona in cui siano ubicati gli utenti, visto che la rete continua ad essere la migliore in assoluto e non solo in Italia. Anche in giro per l’Europa questo provider riesce a battere chiunque, vista la sua grande estensione in termini di rete.

Qualcuno però sarebbe riuscito nell’intento di rubargli qualche utente, e stiamo parlando ovviamente di Iliad. Il gestore proveniente dalla Francia offrendo promo al ribasso, ha sottratto utenti un po’ a tutti. Ora però Vodafone vuole riprenderseli, e per questo motivo ecco che sono ritornate alla carica le offerte migliori. Si tratta di due promozioni che offrono ugualmente 50 giga, ma per clienti provenienti da gestori diversi. Ci sono però tanti altri contenuti che potete avere direttamente sul vostro smartphone ogni mese.

Vodafone, ci sono due offerte che gli utenti possono sottoscrivere immediatamente avendo il massimo

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2