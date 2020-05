Vodafone nel corso di questi ultimi mesi ha dimostrato ai suoi clienti di avere orizzonti sempre più ampi. La strategia commerciale della compagnia inglese non mira solo ad offerte dedicate al mondo della telefonia fissa e mobile, ma guarda anche al campo strategico dell’intrattenimento televisivo.

Vodafone, sei mesi gratis di Amazon Prime Video per i nuovi clienti

Ad oggi, la piattaforma Vodafone TV rappresenta oramai una certezza all’interno del panorama italiano. Sempre più clienti scelgono la piattaforma streaming del provider grazie ad un pacchetto di contenuti che spazia dai canali di Sky sino alle produzioni di Netflix.

La Vodafone TV da poco si è arricchita di un nuovo servizio: Amazon Prime Video. Tutti coloro che si abbonano alla Giga Network del gestore (abbonamento per rete in Fibra Ottica più Vodafone TV) avranno diritto a sei mesi gratuiti per la piattaforma Prime Video di Amazon.

Con Amazon Prime Video gli utenti avranno accesso ad un catalogo molto ampio che comprende film e serie tv per produzioni italiane ed internazionali. Inoltre, in base ai servizi offerti dalla stessa Amazon, i clienti Vodafone potranno beneficiare di spedizioni in un giorno per il portale di e-commerce, musica illimitata in streaming attraverso il servizio Prime Music e di tanti altri vantaggi.

Il costo di partenza di Vodafone TV si attesta sui 10 euro. Oltre alla promozione relativa ad Amazon Prime Video, gli utenti avranno anche sei mesi a costo zero per il portale Infinity ed una selezione di film da guardare attraverso la piattaforma streaming CHILI.