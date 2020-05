Realme X50 Pro 5G è finalmente disponibile alla vendita in Italia. Lo smartphone può essere acquistato sul sito ufficiale dell’azienda e sul colosso dell’e-commerce, Amazon in due colorazioni (Rust Red e Moss Green) e in tre diverse configurazioni:

Realme X50 Pro 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, al prezzo di 599,90€

di spazio di archiviazione interna, al prezzo di Realme X50 Pro 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna, al prezzo di 669,90€

di spazio di archiviazione interna, al prezzo di Realme X50 Pro 5G con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna, al prezzo di 749,90€.

Chi effettuerà l’acquisto dal sito ufficiale di realme, potrà usufruire di una vantaggiosa promozione: con l’aggiunta di 1 euro, infatti, si avranno in omaggio gli auricolari realme Buds Wireless.

Realme X50 Pro 5G, le caratteristiche in breve

Realme X50 Pro 5G presenta un design davvero sofisticato, con un arco elegante che si adatta facilmente al palmo della mano, così da garantire una migliore ergonomia. Il corpo dello smartphone è caratterizzato da una cornice centrale in metallo, mentre la superficie dello schermo, così come la socca posteriore sono realizzati in Corning Gorilla Glass 5 adattato con tecnologia 3D di piegatura del calore, che gli conferisce una maggiore solidità e resistenza.

Il dispositivo è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G integrato e supporta la rete 5G dual-mode. Realme X50 Pro 5G sfoggia un bellissimo schermo Super AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e doppia fotocamera selfie integrata nel display, con sensore principale ultra-grandangolare da 32 MP. Completano le caratteristiche principali dello smartphone un quad-camera Hawk Eye con sensore principale da 64 MP e funzionalità AI e ricarica rapida da 65 W.