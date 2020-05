Tantissimi sono i consumatori che segnalano continuamente l’attivazione di servizi telefonici non richiesti che richiedono un costo, spesso settimanale o mensile. La maggior parte delle segnalazioni sono inviate da consumatori con una scheda telefonica Tim, Vodafone o Wind Tre, ma non sempre la colpa è del gestore telefonico.

Purtroppo, capita spesso di cliccare su banner pubblicitari o navigare in pagine web poco sicure che attivano automaticamente alcuni servizi telefonici senza richiedere alcun consenso. Sono abbonamenti che svuotano in pochissimo tempo il credito telefonico, ma fortunatamente AGCOM ha pensato bene di mettere in atto una nuova soluzione.

Servizi Telefonici: ecco come disattivarli tramite il nuovo servizio ideato da AGCOM

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha deciso di sviluppare un nuovo servizio in merito ai servizi telefonici mai richiesti. In particolare, l’associazione che ha l’obiettivo di salvaguardare i consumatori ha deciso di mettere a disposizione un numero verde unico da contattare nel momento in cui è attivo un servizio telefonico mai richiesto.

Tutti i consumatori, indipendentemente dal gestore telefonico di provenienza, possono contattare il numero verde dell’AGCOM senza dover sostenere alcun costo perché completamente gratuito. Il numero in questione è 800 44 22 99 ed è disponibile tutti i giorni e 24 ore su 24.

Basta digitare il numero per scoprire se un servizio telefonico a pagamento è attivo sulla propria scheda telefonica e, eventualmente, è possibile richiedere la disattivazione.

E’ molti importante, comunque, navigare sempre in siti web sicuri e affidabili perché spesso tali abbonamenti si attivano automaticamente durante la navigazione in rete.