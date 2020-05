Per quanto riguarda la guida autonoma sulle automobili, la confusione non manca di certo. Le novità introdotte da Tesla e le varie speculazioni hanno fatto sì che si creasse un clima non proprio accogliente verso questa nuova tecnologia. È chiaro che alcune auto di quest’epoca sono dotate di sistemi di assistenza intelligenti, ma ciò non significa che non guideremo più le nostre automobili. Oggi abbiamo il Cruise Control e il Tesla Autopilot, ma sono ancora livelli intermedi che, forse, introdurranno le auto che si guideranno da sole.

Ma quali sono gli attuali livelli di guida autonoma? Vediamoli tramite una lista stilata dal Ministero dei Trasporti tedesco.

Guida autonoma: ecco quali sono i livelli e le auto compatibili

Livello 1 – guida assistita

Usualmente il nome si traduce con ADAS, ed è l’acronimo di Advanced Driver Assistance Systems o Adaptive Cruise Control. Questi sistemi segnalano, e in alcuni casi intervengono, per ricoprire eventuali distrazioni del conducente. Alcuni marchi importanti come Audi, Chrysler, Ford, Hyundai, Jaguar e Tesla usano gli ADAS con regolarità.

Livello 2: guida semi-autonoma

Questi sistemi di assistenza fanno sì che le auto stiano nella giusta corsia o alla corretta distanza dal veicolo che la precede. Tesla permette al conducente di riposare gambe e mani, anche se si deve essere sempre attenti per evitare pericoli. Molti dei marchi citati precedentemente hanno questo sistema.

Livello 3: guida automatizzata

Sono vetture che possono guidare in piena autonomia in situazioni gestibili con facilità, dove il traffico non è intenso. Si può prestare meno attenzione, ma mai distoglierla al 100%. Anche in questo campo si può dire che Tesla è un passo avanti a tutti.

Livello 4: guida altamente automatizzata

Il veicolo ha la possibilità di poter viaggiare in situazione complesse anche senza l’intervento del conducente. Nessun’auto in questo momento ha questo sistema, anche se i colossi industriali stanno lavorando affinché tale tecnologia sia disponibile a breve. Anche se c’è da dire che la legislazione di molti paesi non accetta ancora questa innovazione.

Livello 5: guida completamente autonoma

La guida completamente autonoma è dove i veicoli vogliono arrivare. In questo livello il volante potrebbe addirittura non essere presente, dato che le intelligenze artificiali possono gestire qualsiasi tipo di situazione. In definitiva, il concetto di conducente non esisterà più. Gli abitacoli serviranno solo per ospitare i passeggeri.