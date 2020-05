Android: 4 app sono gratis oggi sul Play Store, Google impazzisce

Celebrare ancora una volta un sistema operativo come Android sarebbe superfluo, visto che tutti sanno molto bene di che pasta è fatto. Il noto bottino verde che proviene dall’ala protettrice di Google è riuscito in un’impresa incredibile, ovvero quella di mettersi dietro e non di poco casa Apple con il suo iOS.

Questi sono i risultati di una grande crescita arrivata grazie alla perseveranza e soprattutto all’innovazione. Il tutto è stato favorito anche da i numerosi brand che ogni anno adottano la piattaforma Android come proprio sistema operativo di base. Effettivamente non si potrebbe fare altrimenti, visto che oltre a quello di Google e a quello di Apple, non esistono altri sistemi operativi validi. Uno dei punti a favore di Android è poi il Play Store, all’interno del quale tutti gli utenti possono trovare ciò che fa per loro. Stiamo parlando di libri, film ma soprattutto di applicazioni e giochi, utili per passare il tempo o magari a scopo costruttivo. Ci sono poi tante altre situazioni molto interessanti, le quali consistono in sconti proprio sul Play Store che hanno valenza giornaliera.

Android, solo per oggi ci sono 4 titoli a pagamento gratis

Moltissimi utenti hanno notato che solo per oggi ci sono in sconto sul Play Store di Android alcuni titoli a pagamento. Questi costano praticamente 0, e possono essere scaricati per poco tempo prima che ritornino a pagamento. Ecco la lista completa: