Vodafone: arrivano le Special Minuti fino a 50GB contro Iliad e TIM

Come Vodafone esistono davvero pochi i gestori, i quali infatti sono in vetta alla classifica di gradimento. Sicuramente quello colorato di rosso risulta uno di quelli più utilizzati anche in giro per l’Europa, visto che la sua rete 4G è la più estesa del continente.

Nessuno infatti riesce ad offrire la qualità del provider anglosassone, il quale però sta incontrando qualche difficoltà nello scontro con Iliad. La nuova azienda proveniente dalla Francia ha rubato diversi utenti proprio a Vodafone, a che ora però non vuole più sottostare alle politiche aggressive di questa nuova realtà. Infatti il gestore pluripremiato ha scelto di venire fuori con le sue migliori promozioni, le quali non sono altro che le Special Minuti.

Vodafone rilancia le sue Special Minuti: i prezzi sono ancora più bassi per favorire il rientro dei clienti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB