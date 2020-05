L’operatore virtuale di Vodafone Italia, ho.Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta ed ha aperto alle SIM solo dati un traffico di 100 GB a 12.99 euro al mese, attivabile da tutti.

In questo periodo di smart working, hanno tutti bisogno di più internet del solito e probabilmente ne avremo bisogno ancora per un bel po’. Questo il motivo che ha spinto l’operatore a correre ai ripari con questa nuova offerta. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

ho.Mobile lancia una nuova offerta solo dati 100 GB, scopriamo i dettagli

La nuova tariffa dell’operatore virtuale di Vodafone Italia è una promozione, come appena anticipato, solo dati e non include quindi né chiamate e né SMS. Le prime saranno infatti tariffate a 19 centesimi di euro al minuto, mentre gli SMS avranno un costo di 29 centesimi di euro ciascuno. Anche in questa offerta la velocità massima proposta dall’operatore è di 30 Mbps sia in download che in upload.

L’attivazione ha un costo di 9.99 euro una tantum, di cui 99 centesimi di euro per la nuova SIM e 9 euro per l’attivazione dell’offerta. Quest’ultima vi ricordo che prevede 100 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 12.99 euro al mese e, nel caso in cui si terminasse in anticipo il traffico dati, l’utente ha la possibilità di anticipare anche il rinnovo dell’offerta, senza costi aggiuntivi.

Il costo iniziale da sostenere sarà quindi di 22.99 euro, di cui 9 per l’attivazione, 99 centesimi per la SIM e 13 euro per una prima ricarica che vada a coprire il primo mese di rinnovo. La SIM, vi ricordo che va ordinata online con spedizione gratuita presso la propria abitazione oppure potete scegliere di ritirarla presso uno dei 2 mila punti vendita in tutta Italia. Per maggiori informazioni o per scoprire altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.