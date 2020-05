Unieuro batte MediaWorld grazie alla presentazione di un volantino perfettamente in linea con quelle che sono le richieste attuali dei consumatori, pronti a cercare di acquistare nuovi prodotti di tecnologia, spendendo comunque il meno possibile.

Con i primi giorni di Maggio, la maggior parte dei punti vendita è stata effettivamente riaperta al pubblico, ciò sta a significare che sarà possibile recarsi fisicamente in negozio per completare gli acquisti. Nel caso in cui ancora non fidaste, sappiate ad ogni modo che gli stessi prezzi risultano essere fruibili anche sul sito ufficiale dell’azienda, sempre con spedizione gratuita presso il domicilio (solo per ordini superiori ai 49 euro).

Volantino Unieuro: tutte le offerte fanno impazzire gli utenti

Il prodotto di cui vogliamo sicuramente consigliare l’acquisto non può essere altro che lo Huawei P30 Pro, il modello più in voga del 2019 (e pronto per tornare in una veste completamente rinnovata), è acquistabile ad un ottimo prezzo, circa 599 euro.

Questo è il top di gamma incluso nel volantino Unieuro, per il resto potete accontentarvi di tanti modelli con prezzi inferiori ai 300 euro, di conseguenza annoveriamo i vari LG K50s, Asus ZenFone Max Pro, Motorola E6 Plus, Galaxy A30s, Huawei P40 Lite, Wiko Y60 e altri ancora.

Ogni singolo prodotto discusso ed incluso all’interno della campagna corrente, è commercializzato in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Per ogni altra informazione vi rimandiamo alle pagine sottostanti.