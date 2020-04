Nel corso di queste settimane l’azienda cinese Realme ha portato ufficialmente sia per il mercato cinese sia per quello europei numerosi smartphone, ma tra questi fino ad ora non avevamo ancora visto uno smartphone pensato per il gaming. Tuttavia, nel corso delle ultime ore è stato avvistato online quello che sembra essere il primo gaming phone dell’azienda.

Realme presenterà a breve il suo primo gaming phone?

Numerose aziende del settore mobile hanno proposto nel corso di questi ultimi anni dei dispositivi pensati appositamente per gli amanti del gaming. Ricordiamo ad esempio i gaming phone di casa ASUS, cioè l’ASUS Rog Phone 2, oppure il Black Shark 2 di casa Xiaomi.

Come già accennato, però, sembra che ben presto vedremo arrivare ufficialmente sul mercato il primo smartphone da gaming targato Realme. Nello specifico, il leaker Digital Chat Station ha postato sul noto social cinese Weibo una immagine dal vivo ritraente, per l’appunto, il presunto gaming phone dell’azienda.

Come è possibile notare da questa immagine, infatti, il nuovo smartphone dell’azienda sembra essere caratterizzato da un design molto ricercato e simile a quello presente sugli smartphone pensati per il gaming. Possiamo osservare in particolare la backcover del device. Qui è presente il logo Realme e un design molto simile a quello degli smartphone Oppo Reno. Sembrano poi esserci tre fotocamere posteriori poste a semaforo al centro della backcover accompagnate da un piccolo flash laterale.

Al momento l’azienda non ha rivelato nessuna notizia riguardo a questo ipotetico smartphone da gaming a marchio Realme. Staremo a vedere se arriveranno conferme ufficiali della sua esistenza.