Tantissime aziende di ogni genere, in vista delle conseguenze del periodo duro in cui le persone, a livello globale, si trovano, hanno stabilito di offrire il proprio aiuto in molti modi diversi. Inclusa in questo gruppo, abbiamo Enel energia, la quale resta una delle aziende di maggiore importanza, che esistono al mondo, ha deciso di facilitare il più possibile ai suoi utenti, la quarantena. Lo fa attraverso alcune interessanti agevolazioni che vi elenchiamo a seguire.

Enel energia, ecco in che cosa consiste Queste agevolazioni proposte da Enel, derivano proprio dall’emergenza Covid-19. Considerando quanto sia stato difficile per chiunque di noi lasciare la propria casa liberamente, è naturale che i costi e il consumo dell’energia siano aumentati. Enel ha quindi deciso di premiare tutti gli utenti che aderiranno a questo programma fedeltà chiamato enelpremia WOW!. Questo vuol dire che, selezionando l’opzione prelievo automatico o anche il pagamento della bolletta on-line, si può accedere ad alcuni privilegi che unicamente i clienti wow possiedono. Vi spieghiamo, di seguito, di che si tratta. Attivando l’addebito diretto e la bolletta web gratuitamente, si possono ottenere fino a 10 euro di bonus . Inoltre questo, implica l’avere un motivo in meno per uscire da casa e rimanere quindi, più sicuri.

Per tutti coloro che già sono clienti, che sia per la luce che sia per il gas, Enel regala i primi due mesi di canone con fibra di Melita. Questa offerta porta a un risparmio di circa 54 euro ed è valida fino al 30 giugno.

Per tutti i clienti che sono destinatari del bonus elettrico e del bonus gas, è previsto un altro extra bonus di 20 euro sulla prossima bolletta.