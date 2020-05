“Fai la differenza e trasforma il mondo attorno a te“. E’ questo il messaggio che vuole lanciare la EA Games con Vita Ecologica, la nuova espansione di The Sims 4, l’ultimo capitolo del simulatore di vita più popolare al mondo, in uscita il prossimo 5 giugno. Ed è proprio così, ogni decisione che si compierà nel corso della propria avventura avrà delle conseguenze sullo stato del mondo: uno stile di vita più sostenibile porterà ad un mondo più pulito, con acque cristalline, cieli limpidi e con una flora ricca e verdeggiante. Al contrario, se si sceglierà di non agire, la spazzatura comincerà ad accumularsi in tutto il quartiere, la natura si ritirerà ed il cielo sarà coperto di smog.

The Sims 4 – Vita Ecologica: nuova città, nuove carriere e nuove esperienze

The Sims 4 – Vita Ecologica renderà la vita di quartiere molto più attiva ed attenta alle esigenze dei sims: sarà possibile votare un determinato piano di azione ed avviare una vera e propria campagna elettorale per promuovere uno stile di vita più sostenibile, socializzando con artigiani, attivisti e tecnici locali per raccogliere più consensi. Oltre alla nuova città di Evergreen Harbour, è possibile creare un nuovo spazio comunitario in cui tutti i sims possono coltivare piante ed ortaggi insieme.

E’ poi possibile creare abiti e mobili in modo sostenibile, recuperando e riciclando materiali dai cassonetti. Alcuni degli oggetti recuperati possono anche essere utilizzati per produrre candele per il negozio online del proprio sim. A ciò si aggiunge la possibilità di produrre elettricità ed acqua con pannelli solari, turbine eoliche e raccoglitori di rugiada.

L’espansione Vita Ecologica introdurrà anche nuove carriere: sarà possibile, per esempio, diventare un progettista civile e migliorare il proprio quartiere indirizzandolo verso uno stile di vita più sostenibile, o diventare un artigiano freelance e realizzare, su richiesta, alcuni prodotti a partire dal materiale riciclato. The Sims 4 – Vita Ecologica sarà disponibile a partire dal prossimo 5 giugno per PC, Mac, Xbox One e PS4 al prezzo di 39,99 euro.