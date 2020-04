L’azienda sudcoreana LG ha finalmente deciso di svelare qualche informazione in più riguardo ai suoi progetti futuri. Per LG è arrivato il momento di voltare pagina, proponendo sul mercato una nuova serie di smartphone che porterà una ventata di aria fresca per l’azienda. Questa serie di dispositivi verrà chiamata LG Velvet e porterà finalmente qualcosa di nuovo dal punto di vista del design.

LG Velvet: ecco il design in questi primi renders

Al momento non abbiamo molte informazioni riguardo alla dotazione hardware di questi nuovi device, ma sappiamo che l’azienda punterà molto sul punto di vista estetico. L’azienda ha riferito che ci sarà un cambio di filosofia in questo senso e che troveremo una “eleganza tattile”. Le parole d’ordine di questi smartphone saranno per l’appunto eleganza e morbidezza delle forme.

Vista la decisione di voltare pagina, l’azienda ha deciso dunque di abbandonare i nomi alfanumerici delle sue serie di device per scegliere nomi più filosofici e ricchi di significato. LG Velvet (cioè velluto), ad esempio, dovrebbe sottolineare ancor di più l’eleganza e la cura delle forme di questi nuovi dispositivi.

L’azienda sudcoreana non ha ancora fornito immagini ufficiali, ma nel corso delle ultime ore sono state avvistate in rete alcune prime immagini renders. Da queste immagini è possibile osservare la presenza di un design piuttosto simmetrico, con il display e la backcover leggermente curvi ai lati. Sul pannello potrebbe poi esserci un piccolo foro laterale per la fotocamera anteriore, mentre sul retro ci saranno sicuramente numerosi sensori fotografici.

Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni ufficiali da parte di LG.