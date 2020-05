Da domani, 4 Maggio nel nostro paese scatta ufficialmente la fase due dell’emergenza Coronavirus. Per molti italiani, si alleneranno le norme sul distanziamento sociale di questi ultimi mesi. In linea generale, però, la fase due non coincide con una fine del lockdown. Per questa ragione, anche nel mese di maggio ci saranno iniziative solidarietà digitale a sostegno dei cittadini. Tra queste iniziative ci sono anche quelle di Vodafone.

Vodafone, le offerte di solidarietà digitali sin qui disponibili

Tra le offerte messe in campo sino ad oggi di Vodafone, una delle migliori è stata dedicata agli utenti con attive offerte Business. Il provider di telefonia ha garantito consumi illimitati per internet a tutti i clienti con una SIM attiva legata ad una partita IVA. Grazie ai Giga no limits tanti professionisti hanno potuto prendere parte alle loro attività di smart working.

Vodafone ha guardato anche al mondo dei giovani e degli adolescenti. La compagnia inglese ha infatti messo sul piatto anche Giga illimitati per tutti i clienti con età tra i 14 ed i 26 anni. Anche in questa circostanza la scelta di Vodafone è stata strategica, per le attività di e-learning e didattica molto popolari in queste settimane. La validità dei Giga illimitati è disponibile per trenta giorni, con un conseguente standby delle soglie della propria ricaricabile.

Ultima iniziativa è relativa al roaming. Per aiutare tutti i cittadini italiani impossibilitati a rientrare sul suolo nazionale, Vodafone ha garantito a tutti una quota di internet roaming pari a quella prevista con la propria promozione originaria.