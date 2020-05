L’operatore Vodafone Italia ha deciso di prorogare, anche per il mese di maggio 2020, la propria offerta online denominata Special 50 Digital Edition a soli 7 euro al mese.

La versione dell’offerta è in Operator Attack, ovvero rivolta a utenti che provengono da determinati operatori. Anche questa nuova versione si è aggiornata con il piano base Vodafone 25 New. Scopriamo insieme cosa prevede.

Vodafone proroga anche per il mese di maggio 2020 la Special 50 Digital Edition

Le offerte Operator Attack in Digital Edition sono attivabili online, sul sito ufficiale dell’operatore, tramite una speciale pagina dedicata grazie alla quale si potrà richiedere la portabilità del proprio numero verso l’operatore rosso. In questa pagina dedicata è possibile selezionare un menu a tendina, il proprio operatore di provenienza, in base al quale verrà proposta l’offerta dedicata.

La Special 50 Digital Edition vi ricordo che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7 euro al mese. A questo prezzo è attivabile online dagli utenti che provengono da Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri operatori virtuali esclusi ho.Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Come indicato nella pagina dedicata, il costo di attivazione per la Special 50 Digital Edition è in questo caso di 0 euro invece che 6 euro. Gli utenti che invece provengono da Kena Mobile, CoopVoce possono attivare la stessa offerta, senza SMS, ad un prezzo mensile di 9.90 euro. In questo caso gli SMS avranno un costo di 29 centesimi ciascuno. Per maggiori dettagli o per scoprire tutte le offerte proposte, visitate la pagina ufficiale dell’operatore.