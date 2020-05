Anche ENEL partecipa a suo modo alla nuova ondata di iniziative legate alla solidarietà digitale. Con effetto immediato comunica l’adesione personale ad una serie di interessanti campagna promozionali a favore dei nuovi clienti. Chi stipula un contratto con la società di servizi ottiene 5 vantaggi ora indicati attraverso l’apposita area predisposta nel sito ufficiale. Scopriamo di cosa si tratta.

ENEL: ecco l’offerta che nessuno si aspettava per avere più servizi e meno soldi da spendere per la bolletta

Questo benedetto Coronavirus ci ha spiazzati. Chi aveva un lavoro lo ha perso e chi non lo aveva si trova in condizione di grave disagio economico. Molte persone faticano addirittura a pagare le bollette della luce e si spingono all’illegalità con la modifica dei contatori. Ma c’è un modo migliore per avere delle offerte senza rischiare di finire in manette.

La nuova comunicazione ufficiale diffusa tramite l’apposita pagina Web sancisce la vicinanza della compagnia elettrica al popolo italiano con un messaggio di inequivocabile solidarietà.

“In queste settimane tutti noi abbiamo cambiato il ritmo delle nostre vite e anche i gesti quotidiani sono diventati più complessi.

Per questo Enel Energia ti offre soluzioni concrete per renderti la vita più semplice, garantendo il servizio di luce e gas, facilitando le operazioni online e dandoti il supporto di cui hai bisogno.

Inoltre, vogliamo fare di più, grazie al nostro programma fedeltà enelpremia WOW! e a nuove soluzioni per agevolare le famiglie in questo momento difficile”.

In particolare si mettono a disposizione di tutti una serie di regali gratuiti da poter riscattare accedendo al nuovo piano tariffario agevolato che include anche: