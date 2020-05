Android e Google: queste app sono pericolosissime per gli utenti

Android è un sistema operativo utilizzato in tutto il mondo e con grande successo. Sono tantissimi infatti le persone che ad oggi affidano la telefonia o magari qualsiasi altro dispositivo mobile alla piattaforma di casa Google.

Sono tanti i vantaggi che si ottengono, visto che ci sono diversi contenuti anche da scaricare. Questi spesso portano funzioni in più al proprio smartphone, mentre altri servono solo ed unicamente per divertirsi. Stiamo parlando di giochi ed applicazioni sul Play Store, i quali infatti sono i più scaricati in giro per il mondo. Tutto risulta ampiamente controllato e sicuro, anche se a volte ad Android qualcosa può sfuggire. Per colpe non sue, lo precisiamo, ci sono dei contenuti che spesso possono andare ad inficiare sulla sicurezza degli utenti o su qualsiasi altro aspetto in modo negativo.

Android, ci sono queste applicazioni che sono molto pericolose per gli utenti: cancellatele subito

Il primo presupposto dal quale gli utenti dovrebbero partire, è che tutte quelle applicazioni che richiedono l’accesso a fotocamera e microfono quando non ne avrebbero alcun bisogno, possono portare problemi. Ci sono anche applicazioni di pulizia che spesso non fanno altro che cancellare processi utili per dimostrare un’effettiva diminuzione del carico sulla RAM. In questo caso lo smartphone potrebbe solo risentirne in termini di prestazioni. Inoltre poi, per quanto riguarda proprio Android, Wandera ha trovate queste app tempo addietro che risultano