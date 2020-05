Gli utenti di TikTok ora possono aggiungere adesivi per la donazione ai loro video e streaming live. Questo per incoraggiare i follower a donare a cause benefiche durante la pandemia di coronavirus. Questo è quanto annunciato dalla compagnia del noto social network. Una volta aggiunti, gli utenti possono toccare gli adesivi per aprire una pagina di donazione all’interno dell’app dove possono aggiungere i dettagli della carta di credito e l’importo della donazione.

L’elenco delle organizzazioni benefiche comprende la Fondazione CDC, Meals on Wheels, James Beard Foundation negli Stati Uniti, la Croce Rossa britannica e Help Musicians nel Regno Unito. TikTok afferma di aver cercato di scegliere enti di beneficenza che aiutano i tipi di comunità che usano il suo servizio e che sono stati duramente colpiti dalla pandemia.

TikTok contro il Covid-19, inizia la raccolta benefica

Sebbene l’elenco iniziale di organizzazioni benefiche si concentri su coloro il cui lavoro è importante durante la pandemia, TikTok afferma che i suoi adesivi per le donazioni saranno una caratteristica permanente nell’app. Gli adesivi sono attualmente disponibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania e Italia.

TikTok non è il primo social network ad aver aggiunto adesivi per la donazione di beneficenza. L’anno scorso Facebook e Instagram hanno aggiunto funzionalità simili alle funzionalità delle loro storie. Instagram ha anche aggiunto l’opzione per le aziende senza scopo di lucro di aggiungere pulsanti di donazione alle loro pagine se vogliono un’opzione permanente.

Se vuoi aggiungere un adesivo di donazione al tuo video TikTok, puoi farlo toccando l’adesivo di donazione COVID-19 nella pagina di modifica. Dovrai quindi scegliere un’organizzazione prima di poter aggiungere l’adesivo al tuo video. TikTok afferma che aggiungerà automaticamente l’hashtag #doubleyourimpact a tutti i video che utilizzano gli adesivi. Naturalmente, gli utenti devono avere più di 18 anni per donare.