Tra coreografie, lip-sync, video di canzoni famose e molto altro, Tik Tok è diventato indubbiamente uno dei social network più gettonati del momento. La possibilità di creare dei video originali da parte degli utenti, ha fatto sì che diventasse a tutti gli effetti l’app più scaricata del momento. A tutti coloro che utilizzano Tik Tok, senza dubbio sarà capitata l’esigenza di scaricare sul proprio smartphone i video girati e messi all’interno di questo social.

Come si fa a scaricare i video di Tik Tok sullo smartphone

Per quanto riguarda i vostri video personali, scaricarli sullo smartphone sarà facilissimo: basterà infatti utilizzare l’opzione download. Questa opzione vale anche per i video pubblici: basterà che apriate il video che vi interessa, che tocchiate l’icona condividi, in basso a destra e nel caso dei video pubblici selezioniate salva video. Nel caso invece dei video con un pubblico limitato unicamente a seguaci ad amici, non sarà possibile scaricare il video con il tasto salva. E infatti possibile limitare questo tipo di servizio: basterà selezionare tramite impostazioni, selezionando l’opzione privacy e sicurezza, una delle voci tra Tutti, Amici e Off.

A dire il vero, una maniera per aggirare l’ostacolo ci sarebbe: utilizzare app apposite quali Video Downloader per Tik Tok e simili. Non tutte funzionano benissimo, ma quelle che fanno bene il proprio lavoro chiederanno unicamente di copiare il link del video che vi interessa e di incollarlo all’interno dell’app. Una volta eseguito questo passaggio, sarà sufficiente premere sull’opzione download della app che avete scaricato e in questo modo dovreste ritrovarvi il video di vostro interesse all’interno della galleria del vostro cellulare. Buona fortuna!