Google sta offrendo due mesi gratuiti di Stadia Pro a tutti gli utenti, sia a chi si è già abbonato al servizio, che non riceverà alcun addebito dei costi dell’abbonamento per i successivi due mesi, che ai nuovi iscritti. Per chi non lo sapesse, Google Stadia è il servizio di giochi in streaming lanciato di recente dal colosso di Mountain View, che permette di eseguire una serie di titoli da un qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, TV, computer o quel che sia di compatibile) pressoché ovunque, purché in presenza di una connessione Internet.

L’abbonamento Pro, oltre allo streaming in 4K, offre anche l’accesso ad una serie di giochi gratuiti e a sconti esclusivi, per acquistare i propri titoli preferiti ad un prezzo ridotto ed eseguirli in qualsiasi momento, dal proprio dispositivo. In questo momento, Stadia Pro include ben nove titoli ai quali è possibile giocare gratuitamente. Questi sono:

Destiny 2: The Collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks (on Stacks)

Thumper

Iniziare ad usufruire dei due mesi gratuiti di Google Stadia Pro è molto semplice. Occorre, anzitutto, collegarsi al sito Web ufficiale di Google Stadia e cliccare sulla voce Registrati con il tuo codice di invito. Collega il tuo account Google e prosegui nella registrazione senza inserire il codice, semplicemente cliccando sul pulsante Conferma, accettare i Termini di servizio e scegliere un avatar (sarà possibile cambiarlo in qualsiasi momento).

Prosegui nella creazione dell’account Stadia, inserendo il tuo username e scegliendo le impostazioni sulla Privacy. Una volta completato, ti verrà chiesto di inserire un metodo di pagamento valido, ma non ti verrà addebitata alcuna cifra, a patto che tu non voglia continuare ad utilizzare il servizio allo scadere dei due mesi di prova gratuiti. Fatto ciò, dovrai scaricare l’app Stadia per il tuo sistema operativo, accedi con il tuo account ed il gioco è fatto. Buon divertimento, e ricorda che puoi disdire il tuo abbonamento in qualsiasi momento, a costo zero.