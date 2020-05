Uno dei giochi più usati e amati in questi ultimi anni dai gamer è senza dubbio Fortnite. Grazie alla collaborazione con lo sviluppatore del gioco Epic Games, il team si trova costantemente a lavoro per dare vita a nuovi aggiornamenti, funzioni e sfide.

Proprio in questi giorni, Epic Games ha deciso di lanciare un nuovo aggiornamento che possa coinvolgere i giocatori, considerato l’annuncio shock delle ore precedenti con il quale comunicava il rinvio della stagione 3.

Per chi non lo sapesse è ora disponibile l’aggiornamento 12.40 e in tanti hanno già eseguito il download per scoprire le novità. Andiamo a vedere di seguito, i dettagli che ha comportato l’aggiornamento nei 3 mondi: Battaglia Reale, Salva il Mondo di e la Modalità creativa.

Aggiornamento 12.40 Fortnite

Con la nuova versione, i gamer possono ricorrere all’uso della serie di carichi spacca tutto che permette di sbloccare il soldato Carburo e il Ninja Stella.

Novità ce ne sono anche per quanto riguarda gli eroi: Carburo include il vantaggio Zip Zap e il vantaggio Sfavorito; Stella Ammantata include il Fan delle Stelle e il vantaggio di squadra andata e ritorno; Ken Lepre include il vantaggio standard Uov-ecatombe ed infine il Coniglio l’Una Mastino che include l’ingresso Uov-esplosivo.

Il nuovo aggiornamento presenta delle correzioni di bug per quanto riguarda la Modalità creativa, ed introduce le seguenti gallerie: Tempio della Giungla e Galleria oggetti tavola calda.

Concludiamo con la modalità Battaglia Reale, dove l’aggiornamento migliora l’uso della bussola visto che adesso è possibile scoprire la direzione del fuoco dell’avversario e lo squalo è stato cambiato in una prigione.