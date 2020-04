Nelle scorse settimane sono salite alla ribalta numerose speculazioni sul wifi 6 e sul 5G, additando tali tecnologie come responsabili della pandemia da Coronavirus. La polemica su quotidiani, tabloid e siti online è montata talmente tanto da generare degli effetti sulla popolazione inaspettati. Nel Regno Unito e in Italia ci sono stati alcuni atti vandalici a danno di diverse antenne 5G, con incendi dolosi che ricordano lontani movimenti luddistici.

Non si è ancora capito come sia possibile nel 2020 credere che la rete 5G possa essere responsabile del diffondersi di infezioni come il Coronavirus, al punto da considerare le relative antenne un pericolo pubblico per la nostra salute. Ma, al netto di bufale e fatti inconfutabili, una rete 5G è pericolosa oppure no?