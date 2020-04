Google è senza dubbio la piattaforma internet più famosa del pianeta, il noto motore di ricerca offre infatti numerosi servizi, di cui alcuni più amati di altri, anche in virtù della fascia di utenti target a cui è destinato un servizio, fattore che rende alcune app più adoperate rispetto ad altre.

In aggiunta a servizi come Google Chrome o Drive, che da soli rivendicano una buona fetta degli utenti, esistono le piattaforme Google Trends e Google News, le quali consento di avere una feed con tutte le notizie più recenti dal mondo e con tutte le tendenze più diffuse sul web, ecco come poterle adoperare al meglio.

Google Trends e Google News, come rimanere sempre aggiornati

Google News è un servizio relativamente recente, esso ha lo scopo di raccogliere tutte le notizie legate al paese di provenienza del lettore oltre che quelle di primaria importanza dal mondo, organizzandole in una bacheca veramente di facile fruizione per il lettore.

Attraverso la bacheca infatti è possibile scorrere tra una molteplicità di notizie, dalla cronaca alla scienza, passando per la moda e la tecnologia, gli argomenti raccolti sono davvero variegati per interessare un pubblico ampio.

Le modalità di fruizione sono essenzialmente due:

Newscast: che consente di ricevere gli aggiornamenti su determinati argomenti preferiti e desiderati pubblicati da tutte le testate.

Newstand: la quale invece permette di ricevere news solo da fonti autorevoli e certificate per non correre il rischio di incappare in fake news.

Google Trends invece è nato con lo scopo di mostrare quali siano le tendenze inerenti le ricerche web, facendo quindi statistica di ciò che viene maggiormente cercato su internet e mostrando perciò quali sono le parole maggiormente ricercate, in modo tale da poter creare quindi inserzioni pubblicitarie ad hoc per il pubblico.

In più se avete la passione per la tecnologia potrete ricevere tutti gli aggiornamenti che desiderate a questo link, semplice ed immediato.