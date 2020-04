L’introduzione di nuove tecnologie come i mobile wallet e la diffusione di mezzi contactless hanno condotto il settore dei pagamenti ad un nuovo dualismo che sì: era già apparso come inevitabile fin dal principio, ma con una previsione di crescita un po’ meno importante di quella realmente riscontrata. Nel corso di questi ultimi anni il panorama è mutato inesorabilmente: viaggiando per le grandi città ormai capita persino di vedere scritte in vetrina recitare frasi come “card payment only” a maggior riscontro del fatto che i soldi contanti hanno “perso” un po’ quel valore tanto ossessivo che in Italia siamo abituati ad attribuire. Pensare di pagare pochi euro con una carta o con un mobile wallet, infatti, risulta impensabili nel nostro Paese mentre in altre parti del mondo un’esigenza o persino un’imposizione.

Pagamenti: i soldi contanti spariranno nel prossimo futuro?

Una possibilità remota che i soldi contanti possano essere declinati fino a sparire del tutto vi è, ma sicuramente non è imminente. Senza ombra di dubbio, in ogni caso, i metodi di pagamento attraverso NFC e pos continueranno a crescere a ritmi elevati andando a costituire sempre di più una forma di pagamento privilegiata.

Solo nell’ultimo anno, grazie ai dati di Finanso.se è possibile sapere che le transazioni contactless toccheranno quest’anno quota 802 miliardi con una crescita del 9,9% rispetto all’anno passato. Nel giro degli ultimi tre anni, inoltre, i pagamenti tecnologici hanno visto un rialzo del 30% andando a coinvolgere solo in Europa 700 milioni di utenti.

Per chi fosse interessato, infine, l’Italia si posiziona al sesto posto nella classifica dei paesi più utilizzatori di pagamento P2P, mobile wallet e così dicendo.