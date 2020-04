All’inizio di questo mese, OnePlus ha lanciato OxygenOS Open Beta 6 per i suoi device della serie 6 e 6T. L’aggiornamento includeva le patch di sicurezza Android per marzo 2020 e alcune correzioni di bug che risolvevano alcuni problemi. Tra questi, la funzione LockBox nel file manager, arresti anomali del launcher e altro.

Poiché la società non ha rilasciato nuove funzionalità nell’ultimo aggiornamento beta, speravamo che OnePlus fosse in attesa del rilascio della serie 8 prima di annunciare nuove funzionalità per i dispositivi più vecchi. Tuttavia, sembra che OnePlus 6 e 6T non otterranno nessuna delle nuove funzionalità introdotte con la serie 8. Questo perché la società ha ora ufficialmente chiuso il programma open beta per i due dispositivi.

OnePlus ha altri piani per i suoi device della serie 6 e 6T

Secondo un recente post sui forum della community di OnePlus, OxygenOS Open Beta 6 sarà l’ultima build open beta per OnePlus 6 e 6T. La società non rilascerà più versioni beta per i due dispositivi. Questo per garantire che il “programma Open Beta funzioni senza intoppi su tutti i dispositivi che partecipano al programma”. Per questo, OnePlus ha rilasciato una speciale build di rollback che installerà OxygenOS 10.3.2 su dispositivi che eseguono OxygenOS Open Beta 6.

Al momento dell’installazione della build di rollback, gli utenti non riceveranno alcuna build Open Beta futura e riceveranno solo aggiornamenti stabili secondo il programma di manutenzione. Poiché la build di rollback passerà gli utenti dal canale beta al canale stabile, vale la pena notare che l’installazione della build cancellerà completamente tutti i dati sul telefono.

È possibile utilizzare l’app OnePlus Switch per eseguire il backup e il ripristino di tutti i contatti, la cronologia delle chiamate, i messaggi, i file multimediali, i dati di sistema e l’app. Tuttavia, vale la pena notare che questo metodo non esegue il backup dei dati delle app. Dopo aver eseguito il backup dei dati, è possibile scaricare e installare i build di rollback per OnePlus 6 e 6T dai collegamenti seguenti.