Uno dei prodotti più attesi del 2020 è decisamente la nuova Canon EOS R5, un prodotto che promette di sconvolgere l’idea di prestazioni, ma le cui specifiche tecniche Canon ha deciso di rilasciare col contagocce.

Una decisione quella di Canon, presa in conformità con le nuove politiche nel mondo della fotografia, in modo tale da aumentare l’hype attorno alla sua fotocamera e mantenere costante il tasso di interesse.

Svelati nuovi dettagli

In rete avevamo già raccattato alcuni dettagli importanti, come la possibilità di registrare video in 4K e 8K con tecnologia autofocus Canon Dual Pixel CMOS AF, della raffica a 12 fps con otturatore meccanico incrementabile a 20 fps con l’otturatore elettronico e del sensore stabilizzato con sistema IBIS (In Body Image Stabilization).

Nella giornata odierna Canon ha deciso di rilasciare altri dettagli riguardo EOS R5:

Registrazione in 8K interna senza crop fino a 29,97 fps

Registrazione 8K: fino a 29,97 fps in 4:2:2 a 10 bit in Canon Log (H.265) o PQ HDR 4:2:2 sempre a 10 bit (H.265)

Registrazione video 4K: fino a 119,88 fps in 4:2:2 a 10 bit con Canon Log (H.265) o 4:2:2 sempre a 10 bit ma con PQ HDR (H.265)

con Canon Log (H.265) o 4:2:2 sempre a 10 bit ma con PQ HDR (H.265) Uscita HDMI a 60Fps

La modalità dual pixel AF sarà disponibile in tutte le modalità con tutte le risoluzione e tutti i fotogrammi per secondo

Stabilizzazione IBIS a 5 assi

Due slot per schede di archiviazione uno CFexpress e uno SD UHS-II

Quello che prende vita davanti ai nostri occhi è sicuramente un mostro delle riprese, capace di mettere in crisi videocamere professionali ma soprattutto i competitor, che dovranno produrre delle macchinette mirrorless in grado di tenerle testa.