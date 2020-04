RedMagic potrebbe non essere un marchio popolare, ma il suo marchio principale ZTE è abbastanza noto per i suoi prodotti tecnologici economici. Il suo ultimo device, il RedMagic 5G, è disponibile ora per il preordine ad un prezzo di circa $579 e offre il primo display al mondo a 144Hz su uno smartphone.

Il device arriverà sul mercato accompagnato da un potente chip Snapdragon 865 e con un display OLED da 6,65 pollici con risoluzione 1080p. Includerà ben 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM.

RedMagic 5G, il device arriverà sul mercato settimana prossima

Per quanto riguarda la fotocamera, troviamo sul retro una configurazione a triplo obiettivo, con un sensore Sony da 64 megapixel. Lo smartphone includerà anche un jack per cuffie e altoparlanti stereo. Il design presenta loghi LED RedMagic luminosi ed è leggermente più spesso e più pesante di altri device.

Naturalmente, come suggeriscono le sue specifiche e il suo design, questo è principalmente un device da gaming con Android 10. Oltre a essere raffreddato a liquido, all’interno c’è una vera e propria ventola turbo, con bordi ventilati sui lati del telefono per far passare l’aria calda. Probabilmente, sarà uno degli smartphone con Snapdragon 865 più economico sul mercato.

Il RedMagic 5G è ora disponibile per il preordine in Nord America, Regno Unito, Australia, parti d’Europa e altre regioni ed uscirà il 21 aprile. È anche possibile acquistare un “blueprint” dal valore di €50 che verrà considerato un pre-order al momento dell’acquisto del device. Questo voucher può essere acquistato sul sito RedMagic ed è limitato a 100 unità al giorno.