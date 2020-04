A partire da oggi e fino al prossimo 24 Maggio, chi acquisterà uno smartphone HUAWEI P40 Lite riceverà in regalo HUAWEI Band 4 Pro, il più evoluto fitness tracker realizzato dal colosso cinese, con GPS integrato e funzione di monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue.

Partecipare alla promozione è davvero molto semplice. Nel caso in cui si dovesse acquistare lo smartphone Online, dal e-commerce Huawei Store, si riceverà automaticamente il prodotto a casa con la smartband. Pertanto, non occorre compilare alcun form o registrare l’acquisto del proprio prodotto: basterà semplicemente acquistare HUAWEI P40 Lite dallo Shop Online di Huawei e la Band 4 Pro in regalo verrà direttamente recapitata all’indirizzo prestabilito.

Chi, invece, acquisterà lo smartphone presso i punti vendita online ed offline che aderiscono all’iniziativa, nonché su Amazon o con gli operatori telefonici aderenti, per ottenere la smartband in regalo sarà in questo caso necessario compilare il form online sulla pagina dedicata all’iniziativa e inserire la ricevuta di acquisto, entro e non oltre il 7 giugno. Dopo le opportune verifiche, si riceverà la HUAWEI Band 4 direttamente all’indirizzo indicato.

Huawei, servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio per i dispositivi che necessitano di riparazione

Ne approfittiamo per ricordare che, tutti coloro che acquisteranno uno smartphone HUAWEI P40 Lite potranno usufruire di un servizio post-vendita dedicato, con supporto 7 giorni su 7 tramite linea fissa, WhatsApp o presso i Huawei Customer Service Center. Inoltre, nel caso in cui fosse necessario riparare un proprio dispositivo danneggiato, è possibile utilizzare il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dei device che necessitano di assistenza. I costi di trasporto saranno interamente a carico di Huawei che si occuperà di riparare il device in uno dei centri assistenza autorizzati.