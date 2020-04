WhatsApp: non tutti lo sanno ma si può leggere tutto da invisibili

Le opportunità offerte da WhatsApp sono davvero tante, viste le tante funzioni che sono state implementate nel corso degli anni. Soprattutto questo periodo sembra essere il momento giusto per utilizzare una piattaforma del genere che non risente assolutamente del grande traffico che gli utenti stanno generando. Infatti, visto che tutti sono costretti in casa, l’unica soluzione che hanno per stare a contatto e quella di sentirsi tramite la nota piattaforma.

Ci sono però utenti che vorrebbero uno più alto grado di privacy, il quale a quanto pare pur essendo molto alto non sembra mai accontentare la totalità del pubblico. WhatsApp ha introdotto tantissimi cambiamenti anche in merito a quest’ambito, ma gli utenti vogliono di più. A quanto pare qualcuno avrebbe trovato addirittura un metodo per entrare nell’applicazione da invisibile leggendo tutti i messaggi ugualmente.

WhatsApp, con questo trucco potete entrare senza farti vedere e leggere tutti i messaggi che vi arrivano

Quando un utente entra all’interno di WhatsApp, è inevitabile che lasci la propria traccia. Ovviamente l’applicazione permette di disabilitare qualsiasi tipo di tracciamento, come lo Stato o come l’ultimo accesso. Ovviamente poi l’utente che disattiva queste impostazioni, non potrà controllare le stesse in merito a qualsiasi altro utente.

Per evitare questo però esiste un applicazione, la quale permette di intercettare i messaggi e di leggerli al di fuori. In questo modo ovviamente non farete altro che leggere tutto ugualmente ma senza risultare mai online e senza aggiornare il vostro ultimo accesso. L’applicazione che dovete scaricare è gratuita e legale e si chiama Unseen.