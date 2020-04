Grandissimi sconti a disposizione degli utenti italiani in tutti i punti vendita Esselunga sparsi per il territorio nazionale, una delle migliori campagne promozionali del periodo pare essere ancora pienamente fruibile dai consumatori che potranno recarsi direttamente in negozio.

Come sempre accade quando parliamo di Esselunga, è bene ricordare che gli acquisti non potranno essere completati direttamente sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici in Italia. Tutti i prodotti che troverete elencati qui sotto, va ricordato, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché in versione completamente sbrandizzata. Il volantino corrente risulta essere scaduto l’11 aprile, tuttavia, data la presenza di scorte ancora disponibili, gli acquisti sono ancora effettuabili esattamente allo stesso prezzo.

Volantino Esselunga: il risparmio è davvero senza pari

La via più breve per risparmiare la detta proprio Esselunga, coloro che sceglieranno di acquistare uno dei dispositivi effettivamente contrassegnati, potranno aggiungere in cassa solamente 1 euro per mettere le mani sulle cuffie wireless SBS (il cui valore effettivo si aggira sui 40 euro). L’omaggio verrà consegnato non al superamento di una soglia minima di spesa, ma solo se acquistato uno dei modelli selezionati.

Il migliore smartphone della campagna promozionale è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8T, terminale di fascia medio-bassa in vendita in questo periodo a 168 euro. Le offerte ad ogni modo sono davvero moltissime e varie tra loro, approfittate dei prezzi più interessanti del volantino Esselunga aprendo le pagine che trovate qui sotto.