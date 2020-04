Di mercati neri ne è pieno il web. Tra questi ne è stato scovato uno su eBay inerente la vendita di SIM anonime prive di numero. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza e si tratta di una mega frode.

I numeri sono stati associati in secondo tempo alle schede telefoniche tramite dei siti di operatori da cui poi hanno raggiunto informazioni di utenti di tutto il mondo. Per spiegarvi in modo più lineare, sono stati creati dei numeri veritieri che hanno estrapolato da identità esistenti e reali, senza che queste se ne accorgessero.

SIM vendute illegalmente senza documento: la truffa su eBay

Fortunatamente la truffa è stata messa a tacere grazie alle Fiamme Gialle che hanno scoperto l’inganno telematico.

I malfattori agivano in una maniera piuttosto “pulita” a primo impatto. Questi mettevano in vendita delle SIM sulla piattaforma di vendita e di aste online. Le schede telefoniche in questione appartenevano però a diversi operatori telefonici che non sapevano nemmeno dell’esistenza di tali inganni. D’altronde, nemmeno i clienti ne erano a conoscenza; questi hanno addirittura ceduto ingenuamente le loro identità.

Finalmente i ladri del web ora non hanno più campo libero e sono stati presi. La questione che però prende piede dopo questo accaduto è una, ed è molto importante. Stiamo parlando della gestione dei dati personali. Se ci pensate bene, con questa tecnica basta una ricarica per usare un numero vero con intestatario fake. Dunque tale metodo gioca a favore di tutti quei criminali che hanno bisogno di un mantello d’invisibilità nel momento più difficile.

STATE ATTENTI!