Sul Dark Web è noto che esistono numerose occasioni per acquistare documenti falsi per essere usati a scopi illeciti o per ingannare il Ministero dell’Interno. Ma se questo era già un fatto conosciuto alla Polizia Postale, ultimamente stupisce la scoperta che cambiare identità o nazionalità è diventato semplice ed economico.

Infatti, un singolo documento di identità fasullo può costare solo 50 euro, mentre per per una suite completa che rinnovi le nostre generalità servono quasi 2.500 euro. Ma se state pensando che ciò che comprate sul Dark Web sia un qualcosa di contraffatto vi sbagliate, perché si parla di vere e proprie documentazioni rilasciate da un comune o da una nazione.

Dark Web: scoperti documenti, carte d’identità e passaporti falsi

Se volete approfondire l’argomento potete visitare questo canale YouTube, ma intanto sappiate che nel Dark Web esistono tante truffe che dovrete discernere con molta difficoltà da soli, oppure potete affidarvi a delle figure intermediarie. Infatti, tra i migliaia di venditori in realtà di sono pochissime offerte realmente affidabili e l’aiuto di un esperto spesso è decisivo.

In questo mondo chi vende le merci non si presenta né come criminale né come commerciante, ma solo una persona che ne aiuta altre che hanno bisogno di cambiare vita. Rispetto a qualche anno fa è ormai prassi che con pochi euro potete già disporre di un documento falso o di un set di modelli per crearne a vostro piacimento con buone conoscenze di Photoshop.

Per gli immigrati ci sono delle vere e proprie opportunità, visto che è possibile comprare documenti che attestano lo status di rifugiato politico valido in molti paesi del centro Europa. Inoltre è possibile inserire nello stato di rifugiato anche tutti i componenti della propria famiglia.

Ora chi ci garantisce che ciò che compriamo sia di qualità e proveniente da una fonte affidabile? Nessuno, ma il Dark Web funziona un po’ come la reputazione su eBay: se i prodotti in vendita sono stati acquistati da 100.000 persone, un venditore è probabile sia molto affidabile.