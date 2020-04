Nelle ultime settimane il Fisco Italiano ha messo a segno diversi colpi che hanno reso la vita impossibile agli evasori fiscali. Secondo quanto riscontrato, però, i cittadini non sono preoccupati del pugno di ferro adottato dal Fisco ma, bensì, della tutela dei loro diritti come contribuenti.

Stando a quanto emerso di recente online, infatti, ben presto l’Amministrazione Fiscale del nostro Paese acquisirà un nuovo potere che, di fatto, permetterà a quest’ultima di risolvere definitivamente i problemi con le cartelle Equitalia non pagate negli ultimi anni. La soluzione? Il prelievo forzato dai conti correnti di tutte le persone interessate. Scopriamo di seguito maggiori informazioni a riguardo.

Fisco Italiano: il pignoramento potrebbe essere una soluzione per saldare le cartelle di Equitalia

Secondo recenti indiscrezioni, quindi, a quanto pare l’ente preposto alla riscossione dei debiti maturati dai cittadini nei confronti dello Stato Italiano, acquisirà ben presto un nuovo potere ed una maggiore forza su tutto il territorio.

Per poter chiudere in maniera definitiva e rapida tutte le cartelle esattoriali non saldate, il Fisco Italiano potrà quindi avvalersi della facoltà di prelevare, direttamente dal conto corrente del soggetto, la cifra inevasa. E’ necessario però fare delle precisazioni in merito. Prima di arrivare al pignoramento dei beni in possesso del soggetto, infatti, quest’ultimo verrà avvisato in maniera preventiva attraverso un atto di notifica di 60 giorni. Così facendo, quindi, il cittadino interessato avrà tutto il tempo per poter saldare i pagamenti, optando anche per la rateizzazione. Non si tratta quindi di una soluzione istantanea, ma bensì rappresenterà una garanzia nei casi in cui tutte le altre opzioni non sono state accolte.