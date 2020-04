Apple sta attualmente lavorando su iOS 14 e tra le tante novità che finora sono state avvistate ancora prima del lancio ce n’è un alquanto particolare e comoda. Se implementata ufficiale, la funzione ti permetterà di testare le applicazioni presenti sull’App Store senza doverle installare. Ovviamente si tratta di qualcosa pensato per evitarti di perdere tempo installando qualcosa che in realtà si rivela inutile.

Questa è la premessa, ma in realtà un piccolo download sarà presente, una parte infima rispetto alla totalità dell’app. Tramite scansione di un codice QR, ti sarà permesso di provare la suddetta applicazione nelle parti in cui gli sviluppatori avranno messo mano. Ovviamente, per funzionare a dovere infatti, chi sta dietro le app dovrà creare un pacchetto adeguato che faccia capire all’utente di cosa si sta parlando.

Apple e iOS4

Ecco la dichiarazione di 9to5Mac, sito che ha scoperto la funzione in anticipo: “Supponiamo che tu abbia un codice QR con un collegamento a un video da YouTube ma non hai l’app ufficiale installata sul tuo iPhone. Con iOS 14 e l’API Clips, sarai in grado di scansionare quel codice e il video verrà riprodotto su una scheda mobile che mostra un’interfaccia utente nativa anziché una pagina web.”

Anche Android ha qualcosa di simile, ma non funziona esattamente nello stesso modo. Una cosa del genere su Android però, potrebbe permettere di evitare l’installazione di app malevole le quali si rivelano esserlo solo dopo averle installate. Con la possibilità di testarle in anticipo, si potrebbe riconoscere subito qual è genuina e quale no.