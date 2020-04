Gli smartphone Samsung della serie Galaxy Note 10 stanno ricevendo, in queste ore, un nuovo aggiornamento software che, oltre alla più recente patch di sicurezza, introduce anche una serie di novità davvero importanti. Alcune di queste novità, riguardano funzionalità fotocamera di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Per cui, per scoprire nel dettaglio di cosa si tratta, consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato. Intanto, ecco tutte le novità introdotte con questo ultimo aggiornamento.

Emoji AR

– Emoji AR è stato aggiornato con miglioramenti quali una funzione di editing manuale e un migliore riconoscimento delle espressioni facciali. Poiché Emoji AR è stato aggiornato a una nuova versione, tutte le Emoji AR salvate in precedenza verranno eliminate alla prossima apertura dell’applicazione Emoji AR.

Nuove funzioni fotocamera per l’app Camera di Samsung

– Sono stati aggiunti vari menu, modalità e filtri, come Spazio AR, Scatto singolo, Video Pro, Filtri personali, Tonalità selfie, Hyperlapse notturno e una modalità per la registrazione di video con la fotocamera anteriore in formato FHD/UHD a 60 fps.

Galleria

– Le immagini simili vengono ora raggruppate per un’esperienza di visualizzazione più organizzata.

– È stata aggiunta una funzione che consente di unire più gruppi di album diversi oppure gruppi e album diversi in un unico gruppo.

– È stata aggiunta una funzione di ricerca migliorata per trovare le immagini sulla base di informazioni quali l’ora o il luogo in cui sono state scattate.

– È stata aggiunta la funzione Ritaglio rapido per ingrandire e ritagliare parti di immagini ad alta risoluzione.

Tastiera Samsung

– È stata aggiunta una funzione di traduzione multilingue.

– È stata aggiunta una funzione per la ricerca simultanea di vari elementi, come Emoji e adesivi.

– È stata aggiunta una funzione che consente di annullare/ripetere il testo digitato.

(Trascinate due dita sulla tastiera verso sinistra o verso destra per utilizzarla).

– È stata aggiunta un’icona per aprire Samsung Pass.

Quick Share

– Ora potete condividere i file in modo semplice e rapido con i dispositivi Samsung vicini tramite Quick Share.

Music Share

– Music Share ora consente di condividere la musica con gli amici tramite un dispositivo audio Bluetooth.

– Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza