La serie “La Casa di Carta” (prima in Italia) lascia i suoi fan più accaniti sul filo del rasoio, confermando una quinta ed una sesta stagione. Essa ha appena fatto il suo exploit (lo scorso venerdì) con la quarta parte facendo appassionare moltissimi telespettatori e commuovendo una gran parte del pubblico. Vediamo i dettagli.

La Casa di Carta: quando arriveranno le nuove stagioni della serie

Come ben saprete, la serie tv non ha lasciato indifferente proprio nessuno. Stando ad alcune voci, essa ha scaturito molte lacrime da parte dei telespettatori e non smetterà di certo nella quinta e sesta stagione. Lo stesso direttore e produttore della serie, Jesus Colmenar, nel novembre del 2019 dichiarò che la quarta parte non sarebbe stata l’ultima. Anzi, sarebbe potuta addirittura diventare la terzultima di una lunga successione.

Nelle seguenti stagioni ci sarà un possibile spin-off di diversi personaggi tra cui Berlino e Il Professore. Il Coronavirus ha destabilizzato ogni nostra certezza in quanto si presupponeva che la quinta parte sarebbe stata girata in concomitanza con quella appena uscita.

Il virus in circolo per tutto il mondo ha infatti bloccato molte produzioni cinematografiche e televisive come per esempio quella di Stranger Things 4 e Il Signore degli anelli. Ma anche di The Batman (con Robert Pattinson protagonista) e Matrix 4 (con Keanu Reeves nei panni di Neo).

All’inizio la quinta stagione doveva fare la sua uscita tra ottobre e novembre 2020 ma, stando ai fatti, le possibilità che venga rimandata all’anno prossimo sono elevate, soprattutto se le riprese non sono ancora finite.