TCL ha presentato i nuovi smartphone della Serie 10, introducendo nel mercato italiano tre nuovi dispositivi premium a prezzi accessibili, tra cui il primo smartphone 5G ed il primo smartphone con schermo curvo AMOLED proprietario. Tutti gli smartphone TCL della Serir 10 implementano la tecnologia di visualizzazione proprietaria TCL NXTVISION, che regala immagini con colori più naturali, aggiungendo nitidezza e contrasti più profondi in tempo reale. Oltre ciò, sia TCL 10 Pro, che TCL 10L e TCL 10 5G sono alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon e dotati di quad-camera di alta qualità.

TCL 10 Pro, caratteristiche e prezzo

TCL 10 Pro è il fiore all’occhiello dell’intera nuova gamma di smartphone. E’ dotato di uno schermo curvo AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione FullHD+ con cornici ridotte al minimo ed un elevato rapporto schermo-corpo. Questo smartphone è dotato di lettore d’impronta digitale in-display ed include scorciatoie Edge Bar personalizzabili per accedere alle proprie app preferite con una sola mano.

TCL 10 Pro è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 675 con processore octa-core e GPU Adreno 612, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 256 GB. Quanto al comparto fotografico, la quadrupla fotocamera esterna si compone di un sensore principale da 64 MP, un obiettivo per condizioni di scarsa luminosità, una lente super grandangolare (123°) ed una macro. La fotocamera frontale per selfie è da 24 MP.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida. A bordo di TCL 10 Pro troviamo Android 10. Lo smartphone sarà disponibile in Italia a partire dal secondo trimestre di quest’anno nelle colorazioni Ember Gray e Forest Mist Green al prezzo di 499 euro.

TCL 10 Pro 1 su 5

TCL 10L, caratteristiche e prezzo

TCL 10L è uno smartphone che vuole offrire potenti performance ad un prezzo più accessibile. E’ dotato di un display Dotch da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+ ed un rapporto schermo-corpo del 91%. Lo smartphone è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 665 con piattaforma AI che assicura prestazioni veloce e un basso consumo energetico. Il processore octa-core è aiutato da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 256 GB.

La quad-camera di TCL 10L si compone di un sensore principale da 48 MP, una lente super-wide da 8 MP, una macro da 2 MP ed un sensore di profondità per effetti Bokeh da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. Anche in questo caso, a bordo del dispositivo troviamo Android 10, mentre la batteria è da 4.000 mAh. TCL 10L sarà disponibile a partire dal secondo trimestre dell’anno nelle colorazioni Arctic White e Marina Blue al prezzo di 299 euro.

TCL 10L 1 su 2

TCL 10 5G, caratteristiche e prezzo

Si tratta del primo smartphone 5G dell’azienda, pensato per portare i vantaggi della connettività 5G ad un pubblico più ampio, grazie al suo prezzo competitivo. TCL 10 5G è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon Serie 7 (765) con modem 5G integrato, assicurando una maggiore larghezza di banda dati per upload, download e una maggiore stabilità del WiFi.

Lo smartphone è dotato di uno schermo Dotch da 6,53 pollici con risoluzione FHD+ ed un rapporto schermo-corpo del 91%. Per quanto riguarda il comparto fotografico, anche TCL 10 5G è dotato di una quad-camera esterna, con sensore principale da 64 MP, lente ultra grandangolare da 118 gradi, macro per foto super ravvicinate a soli 2 cm di distanza, e sensore di profondità per foto di qualità professionale con effetto Bokeh. La fotocamera frontale è da 16 MP ed implementa la tecnologia 4in1, combinando automaticamente quattro pixel in uno per produrre foto più luminose e migliorare la qualità dell’immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione.

TCL 10 5G sarà disponibile in Italia al prezzo di 399 euro. La data di rilascio verrà comunicata in un secondo momento.