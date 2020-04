Vodafone: per recuperare utenti arrivano tre offerte a partire da 6 euro

Vodafone è uno di quei gestori che dettano legge in Italia e in Europa grazie alla qualità delle offerte e proposte. Il noto provider anglosassone è riuscito a battere qualsiasi tipo di rivalità, soprattutto perché le sue offerte mostrano una rete nettamente superiore. Proprio la rete, quella in 4G, risulta inoltre la più estesa in tutto il continente.

Nonostante tutti questi punti a favore, Vodafone avrebbe perso diversi utenti per mano di Iliad, la nuova azienda che da due anni domina in Italia. Più volte, con le sue campagne promozionali, Vodafone a provato a riprendersi i suoi clienti, e questa volta è ancor più intenzionata a farlo. Proprio per questo sono arrivate di nuovo le migliori offerte dell’azienda, le quali non sono altro che le Special Minuti.

Vodafone adesso punta a riprendersi i suoi utenti: ecco le promo della linea Special Minuti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB