L’isolamento sociale non è semplice: girare attorno a quanto sia bello rimanere a casa è inutile, soprattutto se per farlo ci si deve privare di abitudini costruite nel corso della vita. Sebbene tutto ciò sia stato predisposto per il bene collettivo e per poter uscire dalla crisi sanitaria che l’Italia sta attraversando, il dover passare tutti i giorni tra le mura della propria casa può diventare opprimente, soprattutto se si è soli o non si ha la fortuna di avere un balcone o un giardino in cui prendere un po’ di aria. In soccorso di tanta malinconia, però, possono arrivare gli amici ed i parenti che sebbene lontani possono diventare un volto amico attraverso gli smartphone e, di conseguenza, le videochiamate.

Videochiamate: brindare con gli amici o i parenti è possibile anche se a distanza

In molti altri paesi diversi dall’Italia utilizzare le videochiamate non è raro: basti pensare agli Stati Uniti dove FaceTime è di uso quotidiano. In ogni caso, sebbene non sia solito per noi utilizzare questo metodo di comunicazione, adoperarlo in questo preciso momento potrebbe aiutare qualcuno a scacciare via la solitudine e la monotonia delle giornate.

A tal fine esistono migliaia di applicazioni in circolazione: dalla più utilizzata WhatsApp in campo di chat, a Zoom o Skype. Nel caso in cui, però, si vogliano effettuare delle conferenze con più persone, la risposta a tale necessità è rappresentata da Houseparty. Disponibile sia per Android che iOS, questa app permette di effettuare delle videochiamate illimitate con fino otto partecipanti: fare dei party a distanza? E’ più che possibile!