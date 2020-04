Iliad deve affrontare un nuovo gigante delle offerte telefoniche che ha deciso di andare oltre la Giga 50. Analizzando la tariffa misteriosa si scopre che minuti con SMS illimitati e 50 Giga di Internet 4G Plus incluso non bastano più.

In virtù di una nuova offerta low-cost concorrente la famosa promo perde di significato. Il listino è impressionante con la richiesta di appena 4,99 euro al mese con il tutto incluso migliore della storia. Alcuni clienti hanno già cominciato a farsi un pensiero sulla portabilità o la richiesta di un nuovo numero.

Iliad è stata sfidata: ora potrebbe perdere milioni di clienti dopo la nuova promo rivale

Il punto forte di questa nuova iniziativa commerciale è la presenza di una rete virtuale a marchio Vodafone di supporto al 4G senza limiiti. Per quanto riguarda il bundle di contenuti digitali si prende coscienza di una soluzione adatta alla maggior parte dei clienti. In particolare la cosiddetta Smart Yellow si propone con:

minuti illimitati verso tutti senza scatto alla risposta in Italia ed in Europa

verso tutti senza scatto alla risposta in Italia ed in Europa SMS senza limiti verso tutti i numeri mobili reali e virtuali

senza limiti verso tutti i numeri mobili reali e virtuali 40 Giga di traffico dati Internet Mobile alla massima velocità con hotspot e roaming UE incluso secondo le attuali direttive comunitarie

Come già detto si tratta di una promozione a baso costo valida per chi scegliere di portare il proprio numero nella rete dell’operatore tramite Passa a Yellow. In alternativa si può provare il servizio attivando un nuovo numero direttamente online. All’interno della pagina ufficiale apparsa su Facebook si intravede anche la sagoma di una proposta ugualmente allettante. I più esigenti possono spendere appena 8,99 euro al mese per portarsi a casa non soltanto minuti ed SMS illimitati ma anche 100 Giga di Internet 4G. Con appena 1 euro in più al mese rispetto alla proposta Giga 50 di Iliad potremmo perciò avere non solo il supporto della rete numero uno in Italia ma anche doppio traffico dati mobile.

Il nuovo operatore Yellow Mobile si è palesato tramite un nuovo spot apparso in rete in queste ore. Non dovrebbe volerci molto prima di attuare il piano di attivazione nazionale che porterà innumerevoli vantaggi.