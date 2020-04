In virtù della nuova emergenza sanitaria del Coronavirus le compagnie di assicurazione hanno deciso di proporre una proroga sul pagamento delle polizze per i cittadini residenti in Italia. Le aree attorno alle zone rosse si trovano in una situazione di forte disagio sanitario ed economico. La priorità è rappresentata dai beni di prima necessità e proprio per questo ci si svincola dall’immediata scadenza delle polizze.

Inizialmente le nuove misure si sono applicate a 7,9 milioni di vetture circolanti all’interno degli 11 Comuni della Lombardia dove maggiore è stato (ed è tutt’ora) l’impatto del virus. Vista la situazione il Governo ha deciso di ampliare tale limite a tutte le zone della penisola per un’estensione dei tempi di 30 giorni che concede ora maggiore respiro agli automobilisti.

Periodo di copertura dell’assicurazione auto: ci sono 30 giorni Gratis da utilizzare

Il nuovo Decreto Cura Italia del 2 Marzo 2020 stabilisce che per le assicurazioni in scadenza è disponibile un posticipo sui tempi di pagamento delle polizze alle assicurazioni online ed in sede. L’obbligo di garantire le nuove condizioni vale per tutte le Regioni ma soltanto per le vecchie polizze in scadenza. Non si applicano, invece, ai nuovi contratti sopraggiunti in corrispondenza della data di attuazione delle nuove misure economiche.

In particolare vale la copertura estesa per la versione RC Auto Standard che beneficia di un periodo tampone che passa da 15 a 30 giorni. Ad esempio, una polizza in scadenza al 31 Luglio 2020 ottiene il lascia passare per l’uso dei veicoli in strada fino al 30 Agosto 2020 senza incorrere in sanzioni amministrative.

In vista di eventuali novità e slittamento dei tempi di quarantena non è da escludere l’ipotesi di una ulteriore proroga per la concessione dell’estensione gratuita dei tempi di utilizzo.