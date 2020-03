I tentativi di frode online mirano indistintamente a tutti gli utenti per sottrarre loro informazioni sensibili dalle quali poter trarre illecitamente un profitto e raggiungere, addirittura, i loro risparmi. Di recente, le truffe riscontrate sono state rivolte ai clienti di istituti bancari davvero noti, ma non solo. Un’email phishing è stata, appunto, creata appositamente per attaccare i clienti PayPal e, quindi, sottrarre loro dati e denaro.

PayPal: clienti presi di mira dall’ennesima email phishing!

L’ennesima email phishing si è recentemente presentata ai danni dei clienti PayPal, i quali potrebbero lasciarsi intimorire dal messaggio e cadere in trappola per via di qualche clic di troppo.

I cyber-criminali anche questa volta diffondono un messaggio dal tono intimidatorio, che si pone l’obiettivo di preoccupare gli utenti colpiti informandoli di aver provveduto con la limitazione dell’account. Lo scopo è quello di non lasciare indifferenti le potenziali vittime e, dunque, esortarle a seguire i passaggi suggeriti, tramite i quali sarebbe possibile risolvere i problemi segnalati dalla mail. Una tecnica, questa, ormai molto nota, tipica dei tentativi di phishing, che in realtà mirano esclusivamente ad ottenere quanto necessario per compiere l’inganno.

Anche in questo caso, infatti, la mail presenta il tipico link e il contestuale invito ad utilizzarlo per procedere con l’inserimento dei propri dati. Questi ultimi, non appena arrivati ai cyber-criminali, permetteranno loro di prelevare il denaro presente sul conto della vittima in pochi istanti, senza destare sospetti.

Il nostro consiglio, ancora una volta, è a diffidare da qualunque messaggio presenti la richiesta di dati personali e credenziali che potrebbero consentire l’accesso a carte di credito e conti correnti. E’ sempre bene verificare che quanto ricevuto sia affidabile e, soprattutto, non cliccare su link o file contenuti nelle email e negli SMS.