Le carte ricaricabili PostePay si trovano letteralmente sotto attacco a causa di nuove pericolosissime truffe che potrebbero andare a rubare tutto il denaro ai clienti, i quali si ritroverebbero senza nemmeno un centesimo in pochissimo tempo.

Il pericolo è sempre in agguato, soprattutto dal momento in cui i malviventi, consapevoli del periodo di quarantena, inaspriscono ed infittiscono le trame per cercare di truffare il prossimo continuamente collegato alla rete internet.

Il meccanismo attuato non è innovativo né mai visto, ma purtroppo non è ancora conosciuta proprio da tutti. Il nome ufficiale è phishing, consiste sostanzialmente nell’invio di un messaggio di posta elettronica malevolo, il cui obiettivo è quello di rubare le credenziali d’accesso al sito ufficiale.

PostePay: come funziona la truffa

Il mittente apparirà essere esattamente l’azienda di riferimento, ma dovete sapere che non sarà stata Poste Italiane ad inviarla. Il malvivente spingerà a farvi premere un link interno per il collegamento al sito ufficiale con frasi molto preoccupanti, seguendo le indicazioni vi ritroverete su un portale identico all’originale in tutto e per tutto, ma allo stesso tempo differente per un punto molto importante.

A conti fatti è salvato su un server interamente gestito dai cybercriminali, ciò sta a significare che ogni dato che andrete ad inserire al suo interno potrà poi essere utilizzato da quest’ultimi per scopi tutt’altro che leciti. Ricordate sempre che Poste Italiane non invia in nessun modo messaggi di posta elettronica di questo tipo, a meno che ovviamente non ne abbiate fatta espressamente richiesta.

Se vi trovaste in una simile situazione, segnalate il tentativo di truffa.