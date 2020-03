Tenersi in contatto con i proprio amici e familiari è diventato ancora più importante in questo periodo di isolamento e proprio per tale motivo oggi ci occuperemo di alcune applicazioni adatte a tale fine. L’isolamento sociale che va avanti da inizio marzo, dunque, sta spingendo molte persone ad utilizzare la tecnologia in modi diversi da solito; sebbene in altri posti del mondo come gli Stati Uniti stare ore in videochiamata sia anche frequente (attraverso FaceTime), in un paese come l’Italia prediligere l’uscita così da avere un contatto fisico è sempre la scelta ricorrente (ovviamente quando si può).

Ciononostante effettuare delle videochiamate di gruppo con tanti amici o familiari può essere divertente ugualmente e utile a far trascorrere un po’ di tempo.

Applicazioni per videochiamate: ecco le migliori

Le applicazioni per effettuare le videochiamate sono numerose; nel caso non si voglia ricorrere al downloads di nuovi softwares quello che vi consigliamo è di utilizzare lo stesso WhatsApp sebbene esso permetta di fare solo videochiamate con un numero ristretto di persone.

Se il vostro desiderio è, invece, passare del tempo con più persone, la soluzione risiede in Houseparty. Molto semplice da utilizzare, quest’ultima applicazione sta davvero spopolando nell’ultimo periodo sebbene sia online dal 2016; il segreto per il suo successo, oltre alla semplicità con cui si può utilizzare, risiede nella possibilità di effettuare videochiamate con 8 persone alla volta e per tempo illimitato. La vostra è una famiglia o una combriccola numerosa? Nessun problema, con tale applicazione non si avranno problemi.

Infine, per completezza vi citiamo anche colossi come Skype e Zoom che nel mondo delle videochiamate si sono sempre distinti nel corso degli anni. L’applicazione migliore? La potrete decidere solo testandole.